Caso Ramy due anni e 8 mesi all' amico che era con lui in scooter

Un tragico episodio scuote Milano: Fares Bouzidi è stato condannato a due anni e otto mesi per resistenza a pubblico ufficiale, dopo un inseguimento che ha portato alla morte del 19enne Ramy Elgaml. La vicenda, iniziata con una fuga di 8 km, si è conclusa con un tragico schianto, lasciando dietro sé dolore e riflessioni sulla sicurezza stradale e sulla giustizia. I dettagli di questa dolorosa tragedia ci invitano a riflettere sulle conseguenze delle azioni impulsive.

Condanna a due anni e otto mesi per Fares Bouzidi, accusato di resistenza a pubblico ufficiale dopo un inseguimento terminato con la morte del 19enne Ramy Elgaml. I fatti risalgono al 24 novembre scorso, quando lo scooter guidato da Bouzidi si è schiantato a Milano dopo 8 chilometri di fuga dai carabinieri. Il Gup ha disposto anche il risarcimento di 2.000 euro a testa per i sei militari costituitisi parte civile. Il giovane guidava senza patente e sotto l'effetto di droga. L'indagine per omicidio stradale sul carabiniere coinvolto potrebbe chiudersi con l'archiviazione.

Mahmoud “Momo” Mohamed morto a 21 anni in fuga dalla polizia al Corvetto: era amico d’infanzia di Ramy - Mahmoud "Momo" Mohamed, 21 anni, è morto mentre tentava di allontanarsi in scooter dalla polizia a Milano, in via Marco D'Agrate.

