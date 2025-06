Caso Ramy condannato l’amico Fares sconterà 2 anni e 8 mesi

Un tragico inseguimento si conclude con una condanna: Ramy Elgaml e il suo amico Fares Bouzidi affrontano la giustizia dopo il drammatico incidente. La sentenza, emessa dal gip Fabrizio Filice, stabilisce che Fares dovrà scontare 2 anni e 8 mesi di reclusione, confermando la richiesta dei pm. Un caso che riaccende il dibattito sulla sicurezza e le responsabilità sulle strade italiane.

È stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione - la stessa condanna chiesta dai pm - per resistenza a pubblico ufficiale Fares Bouzidi, amico di Ramy Elgaml, il 19enne egiziano che era in sella allo scooter guidato dal 22enne e che morì cadendo nello schianto, il 24 novembre scorso, al termine di un inseguimento di circa otto chilometri da parte dei carabinieri. La sentenza è stata pronunciata dal gip Fabrizio Filice nel processo con rito abbreviato. Il giudice ha anche disposto un risarcimento a carico del giovane da 2 mila euro a favore di ognuna delle parti civili, i sei carabinieri. I militari avevano chiesto infatti un risarcimento per danni morali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caso Ramy, condannato l’amico. Fares sconterà 2 anni e 8 mesi

Caso Ramy Elgaml, l'amico che guidava lo scooter condannato a 2 anni e 8 mesi per resistenza a pubblico ufficiale

