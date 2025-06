Caso Prisma svolta vicina | Juventus e dirigenti chiedono il patteggiamento

Il caso Prisma, una delle inchieste più complesse e discusse del calcio italiano, sta per arrivare a una svolta decisiva. Juventus e i loro ex vertici, coinvolti in questioni di gestione finanziaria e plusvalenze, si preparano a chiedere il patteggiamento, puntando a chiudere il capitolo prima della fine dell’anno. Questa possibile soluzione potrebbe segnare un nuovo inizio per il club e sollevare importanti interrogativi sul futuro del calcio italiano.

Una delle inchieste più complesse e discusse del calcio italiano contemporaneo si avvia verso un possibile epilogo. Il caso Prisma, che coinvolge la Juventus e alcuni suoi ex vertici per una serie di reati legati alla gestione finanziaria e alle plusvalenze, potrebbe chiudersi prima della fine dell’anno. Nell’udienza tenutasi questa mattina presso il Tribunale di Roma, i legali del club bianconero e degli ex dirigenti hanno formalizzato le richieste di patteggiamento, aprendo la strada a una definizione extragiudiziale del procedimento. Le richieste di pena: Agnelli, Nedved, Paratici e gli altri. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Caso Prisma, svolta vicina: Juventus e dirigenti chiedono il patteggiamento

In questa notizia si parla di: caso - prisma - juventus - svolta

Inchiesta Prisma: Agnelli ha chiesto il patteggiamento; Patteggiamento per Agnelli & Co, svolta nell'inchiesta sulla Juve; Prisma, Andrea Agnelli e gli ex Juventus hanno chiesto il patteggiamento.

Inchiesta Prisma, possibile svolta nel processo: Agnelli e gli ex Juve hanno chiesto il patteggiamento. Tutto quello che c’è da sapere - Inchiesta Prisma, possibile svolta nel processo: tutti i dettagli sul patteggiamento richiesto dall’ex presidente della Juve Il procedimento legato al caso Prisma potrebbe presto arrivare a una svolta ... Riporta juventusnews24.com

Prisma, Andrea Agnelli e gli ex Juventus hanno chiesto il patteggiamento - Potrebbe giungere presto a una svolta il processo Prisma, l'inchiesta che coinvolge la Juventus per presunte plusvalenze fittizie e manovre sugli stipendi. Secondo ilbianconero.com