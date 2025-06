Caso Prisma Agnelli Nedved e Paratici chiedono il patteggiamento nell’inchiesta sulle plusvalenze Juve

La saga delle plusvalenze Juventus si apre a una svolta inattesa: Agnelli, Nedved e Paratici hanno chiesto il patteggiamento, segnando un capitolo decisivo nella lunga e complessa indagine. Dopo due anni di tensioni e conseguenze pesanti, la richiesta di sanzioni più leggere potrebbe ridisegnare il futuro della società . Una mossa che suscita molte domande e che potrebbe avere ripercussioni significative sia per i protagonisti che per il club. La partita è ancora tutta da giocare.

Svolta nel caso Prisma, il caso sulle presunte plusvalenze che due anni fa scatenò un vero e proprio terremoto alla Juventus, costando alla squadra 15 punti di penalizzazione e portando sino all’ addio di Andrea Agnelli e dei suoi fidati Padel Nedved e Maurizio Arrivabene. Gli ex vertici della società bianconera hanno infatti chiesto il patteggiamento. Le richieste, stando a quanto riporta Ansa, vanno dagli 11 mesi mesi fino a 1 anno e 9 mesi e riguarderebbero proprio Agnelli, il suo ex vice Nedved e Fabio Paratici. Tutte pene che sarebbero sospese. Per l’ex amministratore delegato Arrivabene, che era stato inibito per due anni dalla Corte federale d’Appello della Figc, i pm hanno chiesto invece il non luogo a procedere di fronte al gup di Roma. 🔗 Leggi su Open.online