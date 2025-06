Caso Garlasco l’intervento del generale Garofano dopo gli ultimi sviluppi

Il caso Garlasco, uno dei più intricati della cronaca giudiziaria italiana, ha riacceso i riflettori con le recenti evoluzioni delle indagini. Luciano Garofano, ex comandante dei RIS di Parma e attuale consulente per la procura di Genova, analizza con lucidità gli ultimi sviluppi, offrendo un punto di vista esperto che potrebbe cambiare le sorti del processo. Con il suo intervento, si apre una nuova fase di riflessione e attesa sulla verità di questa intricata vicenda.

Luciano Garofano, ex comandante dei RIS di Parma, ha recentemente espresso il suo parere sul caso Garlasco, uno dei più complessi nella storia giudiziaria italiana tornato alla ribalta negli ultimi mesi con l’avvio di nuove indagini. Attualmente consulente per la procura di Genova nel “delitto del trapano” del 1995, Garofano ha condiviso le sue riflessioni sui nuovi esiti dell’incidente probatorio riguardante l’omicidio di Chiara Poggi durante un’udienza a Genova in cui si sono esaminati diversi reperti ritrovati nella villetta di Via Pascoli in cui la vittima viveva con la famiglia. Garlasco, esaminati i reperti trovati in casa Poggi. 🔗 Leggi su Tvzap.it