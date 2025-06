Casertana si stringe il cerchio per il nuovo allenatore | manca poco per l’annuncio

La Casertana accelera la corsa verso il nuovo allenatore, con l'annuncio ormai alle porte. Dopo lo svincolo di Manuel Iori dal Cittadella, i banchieri rossoblù sono pronti a stringere le fila, riducendo la rosa di candidati e puntando deciso su un nome convincente. La tensione cresce: lunedì potrebbe arrivare la fumata bianca, portando nuova energia alla squadra e ai tifosi. La scelta finale promette di essere determinante per il futuro della stagione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Con l’ufficialità di Manuel Iori che approda al Cittadella, non c’è più tempo per tatticismi per scegliere l’allenatore. Dopo aver archiviato i nomi di Guidi, Tomei e – con tutta probabilità – quello di Bertotto, la rosa di nomi per sostituire Iori si stringe ogni giorno di più. Serpini favorito: lunedì la fumata bianca. L’ex Giugliano sembrava vicino alla firma, ma ora per Bertotto è un testa a testa con Attilio Tesser per diventare l’allenatore della Salernitana. Sfumato anche Gennaro Volpe. Inoltre, non trova conferme l’indiscrezione di Antonio Buscè, fresco vincitore della Coppa Italia di C col Rimini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it