Casertana è l’ora di Serpini | pronto il nuovo allenatore Piace attaccante della Torres

Nelle ultime ore, le mosse del club sembrano puntare decisamente verso un rilancio ambizioso, con l’obiettivo di riconquistare la scena e puntare ai vertici della classifica. La scelta di Serpini, confermata come nuovo allenatore, segna un passo importante, mentre si fa il nome di un attaccante proveniente dalla Torres, pronto a rinforzare il reparto offensivo. La stagione 2024 promette grandi emozioni e sfide avvincenti: la Casertana è pronta a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Dopo il saluto ufficiale a Manuel Iori, nuovo tecnico del Cittadella, la Casertana si prepara ad aprire un nuovo capitolo in panchina. Il club rossoblu ha infatti individuato in Cristian Serpini il profilo giusto per guidare la squadra nella prossima stagione di Serie C. Nelle ultime ore i. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: casertana - serpini - pronto - allenatore

Casertana, Serpini in pole per il post Iori: contratto annuale con opzione; Slitta l'annuncio del nuovo tecnico e c'è un retroscena che lascia col fiato sospeso; Casertana, per il nuovo allenatore è volata a due. Arrivano entrambi dal girone B: ecco chi sono.

Casertana, è l’ora di Serpini: pronto il nuovo allenatore. Piace attaccante della Torres - Dopo il saluto ufficiale a Manuel Iori, nuovo tecnico del Cittadella, la Casertana si prepara ad aprire un nuovo capitolo in panchina ... Riporta casertanews.it

Calciomercato Casertana, Serpini vicino al sì: chi è e la carriera - Panchina Casertana: ufficiale la rescissione consensuale con Iori è caccia al suo successore che non sarà Bertotto. Si legge su ilmattino.it