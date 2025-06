Caserta | Aggredisce la ex incurante dei passanti

Una scena di grande tensione scuote il cuore di Caserta: sotto gli occhi attoniti dei passanti, un uomo aggredisce brutalmente l'ex, ignorando completamente la presenza della folla. La situazione ha richiesto intervento immediato, con cittadini coraggiosi che hanno chiamato le forze dell'ordine. La vicenda si sta approfondendo, ma ciò che emerge è la necessità di rafforzare la sicurezza e la tutela per prevenire simili episodi in futuro.

La violenta aggressione è avvenuta sotto gli occhi dei numerosi passanti che affollavano le vie del centro di Caserta. A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini che in via San Giovanni hanno chiesto aiuto a una pattuglia del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Caserta, in transito durante un servizio di controllo del territorio. Con voce alta e visibilmente agitati due persone anziane hanno riferito che la violenta lite tra un uomo e una donna era in corso nella vicina via