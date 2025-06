Case più sicure e green in Fvg | 50 milioni per rivoluzionare città e borghi

Con 50 milioni di euro destinati a progetti innovativi e sostenibili, il Friuli Venezia Giulia si prepara a trasformare città e borghi in spazi più sicuri e green. Il Disegno di Legge 36, approvato dal Consiglio regionale, segna una svolta decisiva nella valorizzazione del patrimonio immobiliare privato, promuovendo interventi che migliorano la qualità della vita e rispettano l’ambiente. Un passo importante verso un futuro più sostenibile e resilient

Con 50 milioni di euro di dotazione, il Disegno di Legge 36 approvato dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia rappresenta una svolta nella gestione del patrimonio immobiliare privato. “Un passaggio fondamentale”, lo ha definito l’assessora alle Infrastrutture Cristina Amirante. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

