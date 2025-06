Cascina | via alle domande per contributi al trasporto scolastico di alunni con disabilità

Se sei genitore di un alunno con disabilità senza autonomia, non lasciarti sfuggire questa opportunità: fino al 30 settembre 2025 puoi presentare la domanda per ottenere un contributo economico per il trasporto scolastico. Il Comune di Cascina mette a disposizione ben 107.000 euro per supportare le famiglie e garantire un percorso scolastico più facile e sereno ai nostri ragazzi. «Con questo bando – spiega Giulia...

Cascina (PI), 27 giugno 2025 – C'è tempo fino al 30 settembre 2025 per la presentazione delle domande per l'assegnazione di contributi economici per il trasporto scolastico in favore di alunni con disabilità privi di autonomia, frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado. Per erogare questi contributi l'amministrazione comunale mette a disposizione ben 107.000 euro. "Con questo bando – spiega Giulia Guainai, assessora alle politiche sociali – la nostra amministrazione mira a dare un sostegno tangibile alle tante famiglie che provvedono in autonomia al trasporto scolastico dei figli e delle figlie con disabilità.

Sociale a Cascina: contributi per il trasporto scolastico in favore di alunni con disabilità - Se sei residente a Cascina e hai un alunno con disabilità che necessita di supporto nel trasporto scolastico, non perdere questa opportunità! Fino al 30 settembre 2025 puoi presentare la domanda per ottenere contributi economici dedicati, garantendo un percorso più agevole e sicuro per i tuoi figli.

