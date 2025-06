Casartigiani Puglia | La chiusura estiva della linea Bari–Taranto danneggia imprese e turismo Servono misure immediate e un piano coordinato per garantire mobilità e continuità economica

La chiusura estiva della linea Bari-Taranto, causata dai lavori di RFI, mette a rischio imprese e turismo. Casartigiani Puglia chiede interventi immediati e un piano coordinato per garantire mobilità e continuità economica. È ora di agire per tutelare il nostro territorio e il suo sviluppo, perché le sfide si affrontano con azioni concrete e condivise.

Tarantini Time Quotidiano  La chiusura totale della linea ferroviaria Bari–Taranto, per l'intero bimestre estivo, dovuta ai lavori infrastrutturali di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) potrebbe causare delle problematiche non indifferenti. Casartigiani Puglia è preoccupata, in primis, per le pesanti ripercussioni che potrebbero avvenire sulla mobilità : «Siamo favorevoli al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie – dichiara il coordinatore regionale Stefano Castronuovo – ma riteniamo che un blocco totale in alta stagione, senza misure compensative adeguate, rappresenti una scelta logisticamente errata, che mette a rischio l'intera filiera turistica e commerciale della provincia di Taranto».

