Casa della Salute | il direttore della Zona Distretto Valdichiana Roberto Francini relazioni in Consiglio Comunale

Il 26 giugno ad Arezzo, il direttore della Zona Distretto Valdichiana Roberto Francini ha aggiornato il Consiglio Comunale sui progressi della Casa della Salute di Castiglion Fiorentino. Un momento cruciale per rafforzare la trasparenza e l’impegno nella sanità locale, che si tradurrà in servizi più efficienti e accessibili per tutti i cittadini. La sfida ora è consolidare questi risultati e guardare al futuro con fiducia.

Arezzo, 27 giugno 2025 –  Casa della Salute: il direttore della Zona Distretto Valdichiana Roberto Francini relaziona in Consiglio Comunale In apertura del Consiglio Comunale di giovedì 26 giugno, il Sindaco Mario Agnelli, che presiede l'assemblea, ha presentato il direttore della Zona Distretto Valdichiana aretina, Roberto Francini, per fare il punto sui lavori alla Casa della Salute di Castiglion Fiorentino. Francini, affiancato per gli aspetti tecnici dall'ingegner Casini, direttore per l'Asl Tse dei lavori pubblici dell'area provinciale aretina, ha illustrato lo stato di avanzamento dell'intervento ei prossimi step previsti per il completamento della struttura, sottolineando l'importanza strategica del presidio sanitario per il territorio castiglionese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Casa della Salute: il direttore della Zona Distretto Valdichiana Roberto Francini relazioni in Consiglio Comunale

