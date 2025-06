Carta d?identità elettronica in arrivo novità per gli over 70 | stop ai rinnovi

Novità in arrivo per la carta d’identità elettronica: stop ai rinnovi per gli over 70! Dopo aver approvato 261 semplificazioni, il nostro obiettivo è rendere i servizi più facili e accessibili, intervenendo su settori strategici per cittadini e imprese. Entro l’estate, ci aspettiamo di rendere tutto più semplice, garantendo comfort e sicurezza a tutti. Restate sintonizzati per aggiornamenti e ulteriori innovazioni!

Carta d'identità a Roma: open day sabato 17 e domenica 18 maggio. Tutte le informazioni - Il weekend del 17 e 18 maggio, Roma apre le porte agli open day per la carta d'identità elettronica. Gli uffici anagrafici dei municipi II, III e XIII, insieme agli ex Punti Informativi Turistici, saranno straordinariamente accessibili per fornire informazioni e servizi sulla richiesta e il rilascio della carta.

Nuovo #OpenDay Carta d'identità Elettronica #CIE Sabato 31 maggio sarà possibile fare richiesta del documento presso gli sportelli anagrafici dei Municipi I, VII presso gli ex Punti Informativi Turistici di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piaz Vai su Facebook

