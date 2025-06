Carrarese Doppia amichevole di lusso Dopo la Fiorentina è la volta del Lecce

La Carrarese si prepara ad affrontare un'estate all'insegna del calcio di alto livello, arricchendo il suo calendario di amichevoli di lusso. Dopo la sfida con la Fiorentina, che promette spettacolo venerdì 25 luglio al Viola Park, arriva anche la volta del Lecce, prevista per domenica 3 agosto. Due incontri imperdibili che testeranno le ambizioni e la tenuta della squadra in vista della nuova stagione. L’amichevole contro i giallorossi salentini si preannuncia come un vero banco di prova…

Oltre alla Fiorentina anche il Lecce. Si arricchisce il programma di amichevoli estive della Carrarese che si misurerà non con una ma con due formazioni di Serie A. Alla già annunciata partita contro la Fiorentina, che si disputerà venerdì 25 luglio allo stadio Curva Fiesole del Viola Park alle ore 20, si è unita quella contro i giallorossi salentini, calendarizzata per domenica 3 agosto. Luogo ed orario sono ancora da definire ma l’amichevole si svolgerà presumibilmente in Trentino Alto Adige visto che entrambe le formazioni saranno in ritiro in provincia di Bolzano: il Lecce a Bressanone dal 21 luglio al 4 agosto, la Carrarese a San Paolo Appiano dal 28 luglio all’8 agosto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Carrarese Doppia amichevole di lusso. Dopo la Fiorentina è la volta del Lecce

In questa notizia si parla di: fiorentina - carrarese - amichevole - lecce

Edin Dzeko va alla Fiorentina, in Italia Yamal sarebbe finito in prestito alla Carrarese a farsi le ossa - Italia tornano grandi nomi e nuovi stimoli, e Edin Dzeko, con la sua esperienza e classe, rappresenta sicuramente un colpo di rilievo.

| : | L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nemanja Milojevic dal NK Radomlje. Il centrocampista sloveno classe 2007 oggi sarà Vai su Facebook

Carrarese, amichevole di lusso: dopo la Fiorentina, ecco il test con il Lecce; Carrarese, amichevoli estive. Alla Fiorentina si aggiunge il Lecce; Le amichevoli di Serie A, il programma delle partite e tutti i risultati.

Carrarese Doppia amichevole di lusso. Dopo la Fiorentina è la volta del Lecce - La sfida contro i salentini si terrà il 3 agosto ma il luogo e l’orario sono ancora da decidere. Secondo msn.com

Carrarese, amichevoli estive. Alla Fiorentina si aggiunge il Lecce - La Carrarese Calcio ha da poco ufficializzato dalle proprie pagine social che domenica 3 agosto, luogo ed orario ancora da stabilire, è stata programmata un'amichevole contro il Lecce. Riporta msn.com