Carpaneto partono i lavori al ponte sul Vezzeno

sicurezza e stabilità durature per questo importante punto di collegamento. La Provincia di Piacenza ha dato il via a un intervento strategico che garantirà la sicurezza di residenti e pendolari, migliorando la viabilità e riducendo i rischi di eventuali criticità future. Un passo fondamentale per il benessere e la mobilità della comunità locale.

«Lo avevamo accennato qualche tempo, ma ora ci siamo. La Provincia di Piacenza ha iniziato i lavori di consolidamento e sistemazione del ponte della SP6 sul torrente Vezzeno, all'ingresso del centro abitato di Carpaneto. Si tratta di lavori importanti, che consentiranno di avere la messa in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: lavori - carpaneto - ponte - vezzeno

Strada Provinciale 6 di Carpaneto, senso unico alternato per i lavori al ponte sul Vezzeno - Attenzione agli automobilisti: sulla strada provinciale 6 di Carpaneto, il senso unico alternato sarà in vigore per lavori di manutenzione e sicurezza sul ponte del torrente Vezzeno.

Strada Provinciale 6 di Carpaneto, senso unico alternato per i lavori al ponte sul Vezzeno; Carpaneto, lavori al ponte sul Vezzeno: disposto il senso unico alternato; Due giorni a senso unico alternato sulla SP6 all’altezza del ponte sul Vezzeno.