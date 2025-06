Carlos Augusto confessa | Champions? Ecco cos’è successo il prossimo anno…

Carlos Augusto, protagonista di una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, non ha risparmiato parole sulla delusione in Champions League. Con un tono diretto e sincero, l’esterno dell’Inter ha condiviso le sue emozioni e le aspettative per il futuro, lasciando trasparire la voglia di riscatto e di successo nel prossimo anno. Ecco cosa ha detto, un breve passaggio: CARLOS AUGUSTO – «Sono già passate tre partite, la Champions è ...»

Carlos Augusto non usa giri di parole, ecco cosa dice l’esterno dell’Inter sulla Champions League, vediamo cos’è successo dopo la finale. Carlos Augusto  si è reso protagonista di una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra i vari temi trattati l’esterno dell’ Inter è tornato sull’amara sconfitta in Champions League. Ecco cosa ha detto, un breve passaggio: CARLOS AUGUSTO – «Sono già passate tre partite, la Champions è lontana e ci riproveremo il prossimo anno. Ne abbiamo parlato, bisogna sempre ricordare cosa abbiamo sbagliato perché non capiti più, ma poi la vita va avanti e il calcio ti dà sempre un’occasione: prima della nuova stagione, vogliamo toglierci soddisfazioni anche in questo Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carlos Augusto confessa: «Champions? Ecco cos’è successo, il prossimo anno…»

In questa notizia si parla di: carlos - augusto - champions - ecco

Carlos Augusto: "Il passato è passato. L'Inter deve vincere" - Carlos Augusto, protagonista di un’intervista esclusiva su Dazn, ha infiammato l’attesa per l’apertura del Mondiale per Club: con passione e determinazione, il talento nerazzurro ha sottolineato che la vittoria è imperativa.

Come riferito da Esteve Calzada, CEO dell'Al-Hilal, il colpo Inzaghi era già tutto programmato ma si è aspettata la fine della finale di Champions per volontà del tecnico stesso ? Cosa ne pensate Vai su Facebook

Carlos Augusto verso Monaco: “Ecco chi voglio in finale”. E ‘Calha’ lo disturba | V...; VIDEO - Carlos Augusto in mixed: Oggi abbiamo dimostrato chi siamo. Lautaro? Ecco cosa mi ha detto....; Inter: quando tornano gli infortunati? Ecco i tempi di recupero.

Carlos Augusto svela: «Concorrenza Dimarco? Ecco cosa dico, dopo la Champions…. Poi il retroscena su Pio Esposito» - Carlos Augusto non usa giri di parole, ecco l’intervista dell’esterno dell’Inter dal Mondiale per Club, le dichiarazioni del nerazzurro di Chivu Carlos Augusto ha le idee chiare, lo dimostra – anche – ... informazione.it scrive

Carlos Augusto: “Monaco lontana, ci riproveremo. Luis Henrique ha colpi. Chivu? Cosa è cambiato” - Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il jolly brasiliano ha parlato del Mondiale, dei nuovi arrivati e del suo ruolo in questa Inter ... Come scrive fcinter1908.it