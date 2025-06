carlo verdone omaggia alvaro vitali con una clip da vita da carlo

Un omaggio toccante e sincero di Carlo Verdone ad Alvaro Vitali, scomparso il 24 giugno scorso, emerge nel nuovo teaser di "Vita da Carlo". La clip, condivisa da Paramount+ sui social, celebra l’amicizia e la carriera straordinaria di Vitali, che sarà protagonista della quarta e ultima stagione della serie. Un tributo speciale che rende omaggio a un talento indimenticabile nel panorama cinematografico italiano.

Roma, 27 giu. (askanews) - Paramount+ ha rilasciato sui propri account social ufficiali una clip inedita tratta da "Vita da Carlo" per omaggiare Alvaro Vitali, che apparirà nel cast della prossima stagione della serie, la quarta ed ultima, sua ultima interpretazione prima deella scomparsa lo scorso 24 giugno a 75 anni. "La scomparsa di Alvaro Vitali mi fa provare tanta tristezza perché eravamo diventati veramente amici - ha dichiarato Carlo Verdone - lui ha fatto la quarta ed ultima stagione di 'Vita da Carlo' che uscirà in autunno e dove lo vedrete recitare per l'ultima volta. Sul set era una cassaforte di aneddoti di quel bel cinema anni 70, anni 80. 🔗 Leggi su Quotidiano.net