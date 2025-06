carlo conti e andrea delogu conducono la terza puntata di tim summer hits 2025 stasera in tv ecco la scaletta dei cantanti e degli ospiti

Preparati a vivere un'altra notte di magia musicale con Tim Summer Hits 2025! Questa sera, alle 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, Carlo Conti e Andrea Delogu guidano la terza puntata di questa straordinaria festa estiva. Un mix esplosivo di cantanti, ospiti speciali e tanta energia ti aspetta: non perdere l’appuntamento, perché anche questa notte sarà indimenticabile!

La terza notte magica del Tim Summer Hits 2025 accende ancora Roma. La grande festa musicale dell’estate prosegue con il suo terzo appuntamento televisivo. Con Carlo Conti e Andrea Delogu alla conduzione, la serata promette di essere un altro successo di questa edizione, che sta conquistando il pubblico puntata dopo puntata. L’appuntamento è, come sempre, stasera in tv alle 21.30 su Rai 1, con streaming contemporaneo su RaiPlay per chi preferisce seguire l’evento online. Rai Radio2, invece, trasmetterĂ in simultanea con i contenuti esclusivi dal backstage curati da Carolina Di Domenico. Tutte le puntate della nuova edizione possono essere recuperate on demand su RaiPlay subito dopo la messa in onda. 🔗 Leggi su Amica.it