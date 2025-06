Carlino 140 anni a Forlì la grande festa per raccontare la storia del giornale al canto di ‘Romagna mia’

Il Caffè Carlino ha accolto con entusiasmo la grande festa per i 140 anni del Resto del Carlino, un giornale che da sempre racconta le storie di Forlì e del suo territorio. Un viaggio nel tempo iniziato il primo giorno di primavera del 1885, che ha visto protagonisti cittadini, istituzioni e ricordi condivisi. La serata si è conclusa con il cantico di “Romagna Mia,” celebrando così la lunga tradizione di informazione e comunità.

Forlì, 27 giugno 2025 - Una serata speciale quella del Caffè Carlino promossa per celebrare i 140 anni del Resto del Carlino. “Nato il primo giorno di primavera - ha ricordato il vicedirettore, Valerio Baroncini - del 1885”. Forlì è stata una delle prime sedi locali aperte e il Carlino ne ha raccontato la storia e lo sviluppo. Tanti gli ospiti che hanno raccontato i vari aspetti della città, a partire dalla banca, Bcc, sotto il cui androne, in corso Mazzini a due passi da piazza Saffi, si è svolta la serata e il cui presidente ha portato i saluti di un ente che agisce i sul locale “così come il Carlino”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carlino 140 anni, a Forlì la grande festa per raccontare la storia del giornale al canto di ‘Romagna mia’

In questa notizia si parla di: carlino - forlì - anni - storia

Il Tour del Carlino arriva a Forlì, dall’alluvione a sport e ballo liscio: racconti, personaggi ed emozioni - Il Tour del Carlino arriva a Forlì per celebrare 140 anni di storia, cultura e passione. Un’occasione unica per incontrare lettori, testimoni di storie emozionanti e personaggi indimenticabili, tra ricordi e nuovi orizzonti.

#Sport - Il Tour del Carlino a Forlì: storie di alluvione, passione sportiva e ballo liscio. Emozioni e personaggi che fanno grande la nostra città. Vai su Facebook

Festa 140 anni del Carlino a Forlì: sfoglia lo speciale dell’evento; Carlino in festa per i 140 anni con i lettori a Forlì: appuntamento venerdì in corso della Repubblica; Niccolai, trent’anni dopo. Il canestro dell’A1 è per sempre. E la favola di Forlì diventò vera.