Cargo Morning Midas affondato in Alaska dopo l’incendio | nessun danno ambientale ma proseguono i controlli

Dopo un intenso incendio che ha coinvolto la nave cargo Morning Midas, affondata nell’oceano Pacifico al largo delle Isole Aleutine, le autorità confermano l’assenza di danni ambientali significativi. Mentre proseguono i controlli, si evidenzia quanto questo incidente possa influire sulle rotte commerciali e sulla sicurezza marittima. La vicenda sottolinea l’importanza di strategie di prevenzione e di una gestione efficace delle emergenze nel settore navale.

Dopo le fiamme e lo sbarco dell’equipaggio (illese le 22 persone a bordo), la nave cargo Morning Midas è affondata il 23 giugno nell’oceano Pacifico settentrionale, al largo dell’arcipelago delle Isole Aleutine, in Alaska. Dal 7 giugno l’imbarcazione era rimasta in secca, con l’incendio indomabile che nessuno è riuscito a spegnere. A bordo c’erano miglia di automobili, incluse centinaia di veicoli ibridi ed elettrici, il carico della nave mercantile. Il comunicato che dà notizia dell’affondamento è firmato Zodiac Maritime, la società di gestione della nave con sede a Londra. Esclusi i danni ambientali, riferisce la Cnn riportando il commento della Guardia costiera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cargo Morning Midas affondato in Alaska dopo l’incendio: nessun danno ambientale, ma proseguono i controlli

