Carcere di Benevento incentivazione per l’efficienza dei servizi istituzionali della Polizia penitenziaria

In un passo decisivo verso il miglioramento dei servizi penitenziari, la direzione della Casa Circondariale di Benevento ha siglato un importante accordo con le Organizzazioni Sindacali. Questa incentivazione mira a potenziare l’efficienza e l’efficacia delle attività della polizia penitenziaria. Un risultato che rafforza l’impegno istituzionale nella tutela di un sistema più trasparente e funzionale, a beneficio di operatori e detenuti. La strada verso un sistema più giusto e efficiente continua a farsi più concreta.

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Direzione della Casa Circondariale di Benevento: "Per la possibile divulgazione si comunica che in data odierna è stato siglato celermente e all'unanimitĂ con le Organizzazioni Sindacali l'Accordo per la distribuzione del fondo in oggetto relativamente a tutti i servizi della Polizia penitenziaria presenti presso l'istituto di competenza dello scrivente: Reparto, Nucleo Operativo Interprovinciale Traduzioni e Piantonamenti, Distaccamento cinofili antidroga. Il fondo mira al raggiungimento di obiettivi qualificati e a promuovere reali e significativi miglioramenti nell'efficienza dei servizi e costituisce, quindi, un importante strumento per compensare il maggior impegno e i compiti piĂą pesanti.