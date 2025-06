Carbonizzato in auto è un 50enne | non si esclude nessuna pista

Una tragedia che scuote la comunità: questa mattina, davanti all’isola ecologica di Avellino, una vettura completamente distrutta dalle fiamme ha rivelato un corpo carbonizzato, presumibilmente quello di un uomo di circa 50 anni. Le cause dell’incendio sono ancora ignote e tutte le piste rimangono aperte. I rilievi sono in corso per fare luce su questa drammatica vicenda e stabilire cosa abbia portato a questa improvvisa tragedia.

nel pomeriggio di oggi innanzi ingresso dell'isola ecologica, è stata rinvenuta autovettura distrutta dalle fiamme. All'interno del veicolo è stato rinvenuto il corpo carbonizzato del conducente che si identifica verosimilmente in un 50enne del posto. Le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco di Avellino. In corso i rilievi da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino e della Compagnia di Baiano.

