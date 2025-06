Carboni Inter spunta un nuovo interesse dall’Italia | i nerazzurri riflettono la proposta

Valentin Carboni, talento argentino classe 2005 di proprietà dell'Inter, torna sotto i riflettori dopo il suo gol nel Mondiale per Club. Mentre le discussioni sul suo futuro si intensificano, nuove opportunità dall’Italia emergono, tra cui un interesse concreto dall’Inter stessa. La sua strada è ancora tutta da scrivere, e i prossimi giorni saranno decisivi per delineare il suo percorso professionale. Ma cosa riserverà il destino al giovane nerazzurro?

Carboni Inter, le ultime sul futuro del talento argentino dei nerazzurri dopo il gol realizzato nel Mondiale per Club. I dettagli. Il nome di Valentin Carboni continua a rimbalzare tra le scrivanie delle società italiane, ma il suo destino è ancora tutto da scrivere. Dopo la sfortunata stagione al Marsiglia, il talento classe 2005 di proprietà dell’ Inter è tornato al centro delle attenzioni di diversi club, compresa la Sampdoria, che secondo La Repubblica starebbe valutando una mossa a sorpresa per assicurarselo in prestito. Per i nerazzurri, però, Carboni rappresenta molto più di un giovane in uscita. 🔗 Leggi su Internews24.com