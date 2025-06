Carabinieri fermano camioncino e ritrovano basole storiche | due denunciati

un giorno da un sito archeologico senza autorizzazione. La scoperta ha portato al sequestro delle basole storiche e alla denuncia di due persone coinvolte nel traffico illecito di beni culturali, sottolineando l’importanza del ruolo delle forze dell’ordine nella tutela del patrimonio storico italiano.

Quando è stato fermato alla guida del suo autocarro dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Capua per un controllo, l’operaio 43enne ha subito dichiarato che il grosso quantitativo di pietre di basalto lastricate, che stava trasportando, era stato da lui prelevato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

