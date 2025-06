car t nuova frontiera contro i tumori del sangue

La rivoluzione nel trattamento dei tumori del sangue sta facendo passi da gigante con le CAR-T, una terapia innovativa che sta cambiando il futuro della medicina. A San Giovanni Rotondo, la campagna "CAR-T - Il futuro è già qui" promossa da AIL si concentra sull’informazione e sulla collaborazione tra pazienti, medici e istituzioni. Un passo fondamentale verso un domani più promettente e pieno di speranze.

Foggia, 27 giu. (askanews) - A San Giovanni Rotondo ha fatto tappa la campagna "CAR-T - Il futuro è già qui", promossa da AIL, l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, per informare e fare rete tra pazienti, medici e istituzioni. Abbiamo parlato con Giuseppe Toro, Presidente nazionale AIL: "In questa seconda edizione di Futurage qui abbiamo toccato i centri più importanti Bologna, Milano e Roma e oggi qui a San Giovanni Rotondo vuole essere un momento di testimonianza e di impegno affinché la terapia CAR-T possa essere presente in tutto il territorio nazionale e questo per andare incontro alla qualità di vita dei malati". 🔗 Leggi su Quotidiano.net