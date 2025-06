Capuano punge Tudor | Ha ragione quando dice questo ma asserire quella cosa non è il massimo per il tuo club

Giovanni Capuano si anima nel commentare la recente conferenza stampa di Igor Tudor, criticando le sue dichiarazioni e mettendo in discussione alcune scelte del tecnico del Napoli. La sua analisi tagliente invita i tifosi a riflettere sulle parole di Tudor, sottolineando come certi commenti possano non essere il massimo per il prestigio e la crescita del club. Ma cosa ha detto esattamente? Scopriamolo insieme.

Capuano tira le orecchie a Tudor: il commento sulla conferenza stampa dell’allenatore del Napoli. Che cosa ha detto. Su X, Giovanni Capuano ha commentato così la durissima sconfitta patita dalla Juve contro il Manchester City nell’ ultima giornata del girone G del Mondiale per Club. Il suo pensiero si sofferma soprattutto sulle parole pronunciate da Igor Tudor, a cui ha tirato le orecchie. Le sue dichiarazioni sul post partita tenuto dal tecnico della Juve. CAPUANO – « Tudor ha ragione, il Manchester City (a proposito, quando ci faranno conoscere il verdetto sulle violazioni alle norme economiche della Premier League?) è su un altro pianeta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Capuano punge Tudor: «Ha ragione quando dice questo, ma asserire quella cosa non è il massimo per il tuo club»

