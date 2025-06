Capuano convinto | Se il Napoli non vince lo scudetto è un fallimento!

Giovanni Capuano non ha dubbi: se il Napoli non conquista lo scudetto 2023, sarebbe un fallimento. Dopo aver dominato la scorsa stagione e mantenuto Antonio Conte sulla panchina, i partenopei si presentano come grandi favoriti del campionato. La pressione è alta, ma i tifosi aspettano solo il grande trionfo: perché per Capuano, il vero obiettivo di questa squadra è conquistare il titolo, e qualsiasi altro risultato sarebbe considerato un fallimento.

Giovanni Capuano ha tracciato un quadro della situazione in vista del prossimo Campionato di Serie A: Napoli ampiamente favorito, sulla base di determinate premesse. IL RAGIONAMENTO – Il Napoli, che ha vinto quest’anno il quarto scudetto della sua storia al termine di un duello punto su punto con l’Inter, si candida per il bis dopo aver confermato Antonio Conte sulla propria panchina. A confermare lo status di favorita della squadra azzurra è stato il giornalista Giovanni Capuano, che si è così espresso sul suo account X: « Se De Laurentiis mette a disposizione di Conte – e lo sta facendo – una rosa di questo livello, il Napoli della prossima stagione parte senza piano alternativo alla vittoria dello scudetto e ai quarti di finale della Champions League. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Capuano convinto: «Se il Napoli non vince lo scudetto, è un fallimento!»

In questa notizia si parla di: napoli - capuano - scudetto - convinto

AstraDocLab 2025: Capuano e Rossetto “in cattedra” per il cinema del reale a Napoli - A Napoli riparte “AstraDocLab 2025”, un'iniziativa di formazione dedicata al cinema del reale, che prosegue il successo della rassegna “AstraDoc”.

Ingaggio da 4.5 mln di €, convinto ad accettare: il Napoli prende il n. 10 della Nazionale I DETTAGLI: https://bit.ly/4ka1Afz Vai su Facebook

Bologna-Inter regalo scudetto al Napoli. Nonostante Conte; Inter umiliata, Capuano: Notte che lascerà le macerie!; Lukaku: Conte mi ha convinto in 15 secondi. È amore: gli dirò di restare.

Capuano: "Il Napoli ha l'obbligo di vincere lo scudetto, non può arrivare secondo" - Giovanni Capuano, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha ribadito la propria idea: il Napoli, per il cronista, è la favorita alla vittoria dello scudetto. msn.com scrive

Criscitiello risponde a Capuano: "Milan senza coppe e con Allegri, non deve vincere per forza?" - Negli studi di Sportitalia discute del prossimo campionato, delle favorite e ovviamente del Napoli. Lo riporta tuttojuve.com