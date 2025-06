Capello | Vede la porta è strutturato e Chivu lo conosce | Inter Pio Esposito merita fiducia

Capello vede la porta con sicurezza, mentre Pio Esposito, talento promettente dell’Inter, merita tutta la fiducia. Con un fisico imponente e il supporto di Chivu, non avrà problemi ad affrontare la Serie A, crescendo al fianco di Lautaro e Thuram. Un percorso che promette grandi soddisfazioni, perché il suo talento e l’ambizione sono pronti a fare la differenza.

Vede la porta, ha un gran fisico, Chivu lo conosce: non soffrirà il salto in A e crescerà ancora al fianco di Lautaro e Thuram.

Drammatica distrazione per un 30enne: non vede la porta a vetro, l’infrange e si ferisce gravemente. L’episodio ieri pomeriggio a Piedimonte San Germano - Una semplice distrazione può trasformarsi in un dramma: ieri pomeriggio a Piedimonte San Germano, un 30enne si è ferito gravemente dopo aver infranto una porta di vetro.

Inter, parla Marotta ? Il presidente nerazzurro ha spiegato la scelta di Chivu: "Una prova di coraggio e determinazione che ci può portare lontano. L'importante è che ci siano una proprietà forte e un programma definito".

? Zanetti: "Come valuto il cambio in panchina dell'Inter? Pensando sempre in positivo, guardando avanti. E' un allenatore che abbiamo scelto, siamo convinti, è un allenatore che conosce l'ambiente, un allenatore interista: ci sono tutti i presupposti per far b

Capello: “Pio Esposito vede la porta, non soffrirà il salto in A. E avere Chivu è un vantaggio” - Della gara di Pio Esposito e delle qualità che ha fatto vedere il giovane attaccante dell'Inter ha parlato, a La Gazzetta, l'ex tecnico ... fcinter1908.it scrive

Chivu, pareggio al debutto ma vede il bicchiere mezzo pieno: "È stata una buona prova" - Il tecnico dell'Inter dopo la mancata vittoria ha cercato di tenere il morale della sua squadra alto. Da informazione.it