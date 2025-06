capcom spotlight 2025 tutti i trailer i giochi e gli annunci del 26 giugno

Il Capcom Spotlight del 26 giugno 2025 ha acceso l’entusiasmo di milioni di videogiocatori, svelando trailer esclusivi, annunci spettacolari e anteprime imperdibili. In soli 40 minuti, la casa giapponese ha mostrato il futuro di titoli iconici come Resident Evil Requiem, Street Fighter 6 e Monster Hunter Wilds, lasciando tutti con un’anticipazione di ciò che ci aspetta. Scopriamo insieme le novità più emozionanti di questo evento imperdibile.

Il Capcom Spotlight del 26 giugno 2025 si è rivelato un concentrato di sorprese e conferme per gli appassionati dei giochi della storica casa giapponese. In circa 40 minuti, l’evento ha mostrato novità su progetti attesissimi come Resident Evil Requiem, Street Fighter 6, Pragmata, Monster Hunter Wilds e altre produzioni in arrivo. Come riportato da IGN, la presentazione si è aperta con un approfondito video di Pragmata, lo sparatutto fantascientifico che vede protagonista l’androide Diana al fianco del lunar investigator Hugh Williams. Il gameplay ha messo in evidenza l’alternanza tra sparatorie tattiche e fasi di hacking, ambientate in una stazione lunare abbandonata. 🔗 Leggi su Game-experience.it