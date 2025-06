Capanne in festa | si celebra il 50° anniversario della fondazione

In un weekend all’insegna dell’allegria e della tradizione, le Capanne si preparano a celebrare un traguardo straordinario: il 50º anniversario della fondazione dell’ASD Capanne 1975. Un mezzo secolo di passione, amicizia e successi che hanno unito generazioni. Con il patrocinio del Comune di Montopoli, sabato 28 si terrà una giornata speciale per rivivere ricordi e creare nuovi momenti di festa. Non mancate a questa celebrazione unica!

La squadra degli amatori Capanne compie 50 anni e li festeggia con le tante persone che hanno fatto parte di questo mezzo secolo di storia. L’Asd Capanne 1975 con il patrocinio del Comune di Montopoli organizza un momento di festa per celebrare i 50 anni dalla nascita. L’appuntamento è sabato 28. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: capanne - festa - celebra - anniversario

Cinquant’anni di sport, passione e comunità: Anna Sport celebra mezzo secolo di attività; Pontedera celebra la Festa della Repubblica; Domenica delle Palme, cosa si celebra e perché si usano rami d'ulivo.

Capanne in festa: si celebra il 50° anniversario della fondazione - La squadra degli amatori Capanne compie 50 anni e li festeggia con le tante persone che hanno fatto parte di questo mezzo secolo di storia. Secondo pisatoday.it

Festa alla residenza anziani per i 102 anni di nonna Aurora - Il Resto del Carlino - Infatti, nonna Aurora è nata il 18 febbraio 1923 a Capanne... Da ilrestodelcarlino.it