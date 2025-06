Caos viabilità Pignotti convoca i residenti

Il caos sulla viabilità di Antella sta raggiungendo livelli critici, e i residenti sono pronti a fare sentire la propria voce. Pignotti convoca i cittadini per un confronto, mentre la raccolta firme sfiora le 1000 sottoscrizioni, evidenziando l’urgenza di interventi concreti. La frazione chiede azioni immediate per evitare che il deterioramento della situazione comprometta la qualità di vita. È arrivato il momento di agire per una soluzione duratura che riporti ordine e sicurezza nel quartiere.

Botta e risposta sulla frazione di Antella e il sindaco Francesco Pignotti. I promotori della raccolta firme dei giorni scorsi, che ha sfiorato le 1000 sottoscrizioni, hanno scritto una nuova lettera al primo cittadino. Ribadiscono le necessità della frazione legate alla nuova viabilità: "Tutto è diventato precario a causa dello sviluppo del traffico che attraversa via Togliatti. Basta un niente per avere un effetto moltiplicatore negativo che ricade sui cittadini, anche per il tasso di concentrazione di gas di scarico e la ridotta sicurezza causata dallo spostamento del capolinea". Chiedono risposte che vadano oltre quelle già date dal sindaco e che riguardano in particolare il ponticino sull’Isone: mantenere il transito anche ai mezzi sopra le 3,5 tonnellate, hanno proposto i cittadini, permetterebbe di ripristinare anche il senso unico in via Togliatti con benefici per la qualità della vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caos viabilità. Pignotti convoca i residenti

In questa notizia si parla di: pignotti - viabilità - caos - convoca

Caos viabilità. Pignotti convoca i residenti.