Caos Pergola in Senato Giuli | Scelte sbagliate Danni alla reputazione Nuovo scontro con il Pd

Il caos intorno alla Pergola di Firenze infuria in Senato, tra scelte discutibili e danni alla reputazione del teatro. Il ministro Alessandro Giuli sottolinea che il problema non è la direzione artistica, ma la governance, alimentando lo scontro con il PD. Mentre i verbali sul declassamento restano nascosti, il dibattito politico si intensifica, coinvolgendo anche il consiglio regionale. La vicenda si fa sempre più intricata, lasciando intravedere un futuro incerto per uno dei simboli culturali italiani.

di Teresa Scarcella FIRENZE Il punto non è la direzione artistica, ma la governance. Lo ribadisce il ministro della Cultura Alessandro Giuli, a proposito della Pergola, rispondendo sul tema al question time in Senato. I verbali della commissione che sanciscono il declassamento del teatro non sono ancora pubblici, e chissà quando lo saranno, ma il dibattito politico continua. Sia a Firenze, dove il consiglio regionale ha approvato la mozione che impegna la giunta ad attivarsi nei confronti del Governo affinché sia garantita la massima trasparenza sui criteri e sulle motivazioni; sia a Roma appunto.

Quello che stanno facendo a un artista e intellettuale come Stefano Massini è indegno e al tempo stesso degnissimo dell’idea misera di cultura da parte di questo governo e del ministro Giuli. Il Teatro della Pergola di Firenze, di cui Massini è direttore artistico Vai su Facebook

