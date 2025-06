Caos Lazio Sarri non sapeva del blocco del mercato | Lotito studia le soluzioni

Settimana di fermento nella capitale, tra sorprese e complicazioni inaspettate. La Lazio, colpita dal caos e dall’incertezza, si trova a dover affrontare sfide cruciali per il proprio futuro, mentre la Roma accelera nel mercato per consolidare la propria rosa e risolvere le questioni UEFA. In questo scenario di tensione e opportunità, è evidente che la strada verso la ripartenza è tutta da scrivere, con grandi interrogativi ancora aperti.

Tempo di ripartenza nella capitale, da entrambi i lati di una città che da sempre si divide in giallorossi e biancocelesti. Un giugno intenso che ha portato novità, cambiamenti e difficoltà da affrontare ancora adesso: Roma che cerca la plusvalenza finale per chiudere i conti con la UEFA e cominciare il proprio mercato in entrata ( O'Riley, Kessié e non solo per il centrocampo ), ma sponda Lazio la situazione è decisamente peggiore. Da qualche giorno regna il caos a Formello, e il motivo è ormai noto a tutti. La Covicos ha comunicato al club biancoceleste il blocco del mercato in entrata per questa sessione estiva, a causa della violazione di tutti i parametri finanziari richiesti dalla FIGC, quali indice di liquidità, livello di indebitamento e costo del lavoro allargato.