Caos Lazio perché il mercato è bloccato e Sarri potrebbe dimettersi

Il caos avvolge la Lazio: mercato bloccato e Sarri a rischio dimissioni. La squadra si trova in una crisi senza precedenti, con la società costretta a inseguire una soluzione nella finestra di gennaio 2026. Il presidente Lotito affronta una sfida epocale, frutto di parametri economici non superati dalla Covisoc. La situazione è al limite, e il futuro della Lazio potrebbe cambiare nel giro di poche settimane.

Mercato bloccato per tutta l’estate, con corsa contro il tempo per riuscire a poter operare almeno nella finestra di gennaio 2026. La Lazio è nei guai e il presidente Claudio Lotito si trova ad affrontare una crisi mai vissuta prima nella sua era di presidenza iniziata nel luglio 2004. Tutta colpa di tre parametri economici di gestione dei conti del club che non hanno superato la fase di test da parte della Covisoc, organo di controllo della Figc, nel marzo scorso facendo precipitare la società in una situazione di stallo da cui non è semplice uscire. Norme alla mano, la Lazio non può acquistare e tesserare calciatori per le finestre di calciomercato della stagione 20252026, comprendendo così sia quella estiva che quella invernale. 🔗 Leggi su Panorama.it