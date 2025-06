Canton Ticino si immerge in acqua e ha un malore improvviso | gravissimo 64enne

Un drammatico episodio scuote il Canton Ticino: un uomo di 64 anni ha rischiato di perdere la vita nel lago di Mognola, improvvisamente colpito da un malore mentre si immergeva. La polizia cantonale ha immediatamente diffuso la notizia, sottolineando la gravità della situazione e l’importanza di interventi tempestivi. La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale prestare attenzione e prudenza quando si è in contatto con l’acqua, anche nelle cornici più tranquille.

Un malore improvviso mentre stava per entrare in acqua: ha rischiato di annegare. La notizia è stata diramata dalla polizia cantonale in una nota: “Mercoledì 25 giugno, poco dopo le 11, nel lago di Mognola in territorio di Lavizzara (Canton Ticino), c'è stato un principio di annegamento. Stando a. 🔗 Leggi su Quicomo.it

