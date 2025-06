Cantieristica Golden Dome e deterrenza Ecco il budget del Pentagono per il 2026

Il Pentagono si prepara a un 2026 all'insegna della rivoluzione strategica, con budget record destinati a innovazioni cruciali come la cantieristica Golden Dome e nuove deterrenze. Dopo aver annunciato il più grande stanziamento di sempre per la Difesa, gli Stati Uniti delineano una roadmap di trasformazione che avrà ripercussioni su tutte le sfere militari. Scopri come queste scelte plasmeranno il futuro delle forze armate americane e il panorama globale.

Dopo aver annunciato il più grande stanziamento di sempre per la Difesa, gli Stati Uniti stanno iniziando a definire la ripartizione di spesa per l’anno fiscale 2026. Come si apprende dalle analisi del Dipartimento della Difesa, il 2026 sarà un anno di trasformazione e riconfigurazione delle priorità delle Forze armate Usa, dal potenziamento delle capacità nucleari al rilancio della cantieristica, passando per la sesta generazione di sistemi di combattimento aerei. L’US Army riceverà 197,4 miliardi di dollari, la US Navy 292,2 miliardi, l’US Air Force 301,1 miliardi e circa 171 miliardi andranno in spese trasversali, come ricerca, infrastrutture e supporto strategico. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Cantieristica, Golden Dome e deterrenza. Ecco il budget del Pentagono per il 2026

In questa notizia si parla di: cantieristica - golden - dome - deterrenza

Trump rilancia, altri 150 miliardi per la Difesa nel 2025. Cantieristica e Golden Dome in cima alla lista.

Cantieristica, Golden Dome e deterrenza. Ecco il budget del Pentagono per il 2026 - Dopo aver annunciato il più grande stanziamento di sempre per la Difesa, gli Stati Uniti stanno iniziando a definire la ripartizione di spesa per l’anno fiscale 2026. Come scrive formiche.net

Trump rilancia, altri 150 miliardi per la Difesa nel 2025. Cantieristica e Golden Dome in cima alla lista - Cantieristica e Golden Dome in cima alla lista Di Riccardo Leoni Il partito repubblicano ha proposto un boost da 150 miliardi di dollari al budget del Pentagono per il 2025. formiche.net scrive