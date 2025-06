Cantieri in autostrada chiuso per tre notti il casello di Castelletto

Se sei un pendolare o un viaggiatore abituale sulla A8, segnati queste date: tre notti di chiusura per il casello di Castelletto Ticino, dal 30 giugno al 2 luglio, dalle 22 alle 6. Una manutenzione essenziale alle barriere di sicurezza richiederà questa temporanea interruzione, ma ti aiuterà a garantire un viaggio più sicuro in futuro. Preparati agli eventuali disagi e pianifica di conseguenza il tuo percorso. La sicurezza prima di tutto!

Tre notti di chiusura per il casello di Castelletto Ticino. Per consentire i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, infatti, nelle tre notti di lunedì 30 giugno, martedì 1 e mercoledì 2 luglio, con orario 22-6, sarà chiusa la stazione di Castelletto Ticino sulla D08 diramazione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: notti - castelletto - casello - cantieri

Chiuso per cinque notti il casello di Castelletto Ticino - Se stai pianificando un viaggio nella zona di Castelletto Ticino, tieni presente che il casello sarà temporaneamente chiuso per cinque notti consecutive.

Lavori in autostrada, chiuso per una notte il tratto tra Sesto Calende e Castelletto; Autostrada A26: i cantieri e le modifiche alla viabilità della settimana; Lavori sulla A26, chiuso il casello di Borgomanero.

Ancora cantieri sull'A14: tratti di autostrada e caselli chiusi per alcune notti la prossima settimana - MSN - Ancora cantieri sull'A14: tratti di autostrada e caselli chiusi per alcune notti la prossima settimana Per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Ancona ... Da msn.com

Ancora cantieri sull'A14: tratti di autostrada e caselli chiusi per alcune notti la prossima settimana - Corriere Adriatico - Ancora cantieri sull'A14: tratti di autostrada e caselli chiusi per alcune notti la prossima settimana Per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Ancona sud e ... Scrive corriereadriatico.it