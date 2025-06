Cantiere per installare la fibra Traffico in tilt sulla via Emilia

la presenza del cantiere per l'installazione della fibra ottica, che ha causato un traffico in tilt sulla Via Emilia. La giornata di ieri ha messo a dura prova la pazienza dei cittadini, con code interminabili e rallentamenti che hanno coinvolto il cuore pulsante della città . Tra deviazioni e sensi unici, la viabilità si è complicata ulteriormente, creando un vero e proprio collo di bottiglia. Ma quali saranno le soluzioni per alleviare questi disagi e ridare scorrevolezza al traffico?

Quella di ieri è stata una giornata di disagi per il traffico cittadino, che in particolare durante le ore di punta ha dovuto fare i conti con lunghi rallentamenti che hanno coinvolto il principale asse stradale che attraversa la città , quello della via Emilia. A fare da 'imbuto' è stato in particolare un cantiere collocato lungo la via Cavalcavia e che ha imposto l'istituzione del senso unico di marcia alternato. A creare particolari disagi è stato il fatto che il 'punto critico' si trovasse a breve distanza dalla rotonda Panathlon, sulla quale confluisce appunto anche la via Emilia e così gli incolonnamenti dei veicoli in attesa di ricevere il via libera a proseguire si sono allungati fino alla rotatoria, congestionandola e mandando in questo modo in tilt il traffico diretto anche nelle altre direzioni.

Cantiere ex Veneta a Bologna, via Libia riapre al traffico: ecco quando - Bologna, 13 maggio 2025 – Il cantiere ex Veneta in via Libia sta per riaprire al traffico. Giovedì 15 maggio segnerà il termine dei lavori con la riapertura completa della strada, dopo un mese dall'apertura di una sola carreggiata, permettendo un miglioramento significativo della viabilità nella zona.

Ponte del 2 Giugno, traffico in titl nel Cilento e Golfo di Policastro: odissea per tantissimi vacanzieri

