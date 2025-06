Canone Rai per l'esenzione c'è tempo fino al 30 giugno | chi può fare domanda e come

Se desideri risparmiare sul canone Rai nel secondo semestre del 2025, è importante conoscere le scadenze e i requisiti per richiedere l'esenzione. Dal 1° luglio al 30 giugno, molte categorie possono beneficiare di procedure specifiche per evitare il pagamento, ma attenzione: chi supera questa data dovrà aspettare il prossimo anno. Scopri subito come fare domanda e non perdere questa opportunità!

C'è tempo fino al 30 giugno per chiedere l'esenzione dal pagamento del canone Rai nel secondo semestre dell'anno (luglio-dicembre 2025). Può farlo chi non ha un apparecchio tv, mentre per gli over 75 con reddito basso e altre categorie le tempistiche sono diverse. Ci sono diverse procedure possibili fare domanda. Se si supera il 30 giugno, però, l'esenzione sarà attiva solamente dall'anno prossimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Canone Rai 2025: richiesta di esenzione entro il 30 giugno. Ecco i moduli e istruzioni - Ancora pochi giorni per richiedere l'esenzione dal Canone Rai 2025, un'opportunità importante per chi non possiede un televisore o rientra in categorie specifiche.

