canoa slalom marta bertoncelli chiude quarta nel c1 short in coppa del mondo di praga

La prima giornata della tappa di Coppa del Mondo di canoa slalom in programma a Praga fino a domenica si caratterizza per le gare veloci. Il miglior piazzamento di giornata della spedizione italiana è quello di Marta Bertoncelli. L’azzurra chiude quarta nella canadese short donne. Nella finale del kayak short femminile s’impone l’australiana Jessica Fox con il tempo di 55.61 ed un percorso netto. Alle sue spalle, senza commettere errori, arriva Klaudia Zwolinska. La polacca ferma il cronometro su 58.01, a 2.40 dalla vincitrice. Completa il podio, con percorso netto, la tedesca Emily Apel, terza on 58. 🔗 Leggi su Oasport.it