Cani rinchiusi in un container e in una voliera | vivevano nella sporcizia e senza luce

In un angolo di Venezia, due cani sono stati trovati a vivere in condizioni indegne di un essere vivente: uno rinchiuso in una voliera e l’altro in un container buio e sporco. Per fortuna, grazie all’intervento dell’OIPA e alla preziosa segnalazione di un cittadino vigile, ora sono al sicuro e sotto le cure di professionisti. La crudeltà non può vincere quando c’è chi si batte per la vita e la dignità degli animali. Continua a leggere.

