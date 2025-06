Canegrate riqualifica i giardini delle scuole | Rodari e Aldo Moro ripartono nel verde

Canegrate si riscopre verde e rigogliosa: i giardini delle scuole Rodari e Aldo Moro tornano a vivere grazie a un progetto di riqualificazione. Dopo la furia della tromba d’aria del luglio 2023, che aveva devastato molte aree pubbliche, la comunità locale si unisce per ripartire dal verde, simbolo di speranza e rinascita. Un esempio concreto di come il territorio possa trasformare le avversità in opportunità di crescita.

Una ferita profonda, quella lasciata dalla tromba d'aria che il 24 luglio 2023 ha colpito il Canegratese con violenza improvvisa. Un evento atmosferico estremo, accompagnato da abbondanti precipitazioni e grandine, che ha provocato danni significativi non solo ad abitazioni e strutture pubbliche ma anche alle aree verdi delle scuol e, da sempre cuore pulsante della quotidianitĂ e della vita all'aria aperta dei piĂą piccoli. Tra le aree piĂą colpite figurano i giardini della scuola dell'infanzia Gianni Rodari di via Asiago e quelli della scuola primaria Aldo Moro di via Redipuglia.

