Cane vaga nella notte in autostrada Jane viene salvata e ridata al padrone

In una notte di pioggia e paura sull’Autostrada del Sole, Jane, una cagnolona smarrita e terrorizzata, ha rischiato tutto tra le corsie. Grazie alla prontezza degli agenti della Polizia di Stato di Arezzo, questa storia a lieto fine dimostra che, anche nelle situazioni più difficili, il coraggio e la solidarietà possono fare la differenza. La loro tempestiva azione ha ridato a Jane il calore di casa e la sicurezza di un abbraccio.

Una notte di paura e pioggia sull’ Autostrada del Sole si è trasformata in una storia a lieto fine grazie alla prontezza della Polizia di Stato di Arezzo. Protagonista, Jane: una cagnolona di grossa taglia, smarrita e terrorizzata, sorpresa a correre in mezzo alla carreggiata, tra i caselli di Valdichiana e Valdarno. Il rischio era altissimo: essere travolta o causare un grave incidente. La segnalazione è arrivata al centro operativo della Polizia Stradale di Firenze, che ha subito allertato una pattuglia della Sottosezione di Battifolle, impegnata nel normale servizio notturno di vigilanza. Nonostante le condizioni meteo avverse, con pioggia battente e visibilità ridotta, gli agenti sono riusciti a localizzare Jane. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cane vaga nella notte in autostrada. Jane viene salvata e ridata al padrone

