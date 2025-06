Cancelo torna nel suo vecchio club? La pista per il portoghese prende piede

Il ritorno di Cancelo al Barcellona si fa sempre più concreto, alimentando speranze e aspettative tra i tifosi catalani. Dopo un’esperienza in Arabia, il portoghese potrebbe riabbracciare i blaugrana, dove ha già lasciato il segno sotto la guida di Xavi. La suggestione di un ritorno apre nuovi scenari di mercato e rilancia le ambizioni del club. Il futuro di Cancelo si scrive ancora, e questa volta il capitolo potrebbe essere davvero speciale.

Cancelo e l’ipotesi Barcellona: l’esterno può tornare alla corte dei catalani dopo l’avventura in Arabia. In casa Barcellona si sta valutando ad un possibile cavallo di ritorno. Come riportato da Esport3 infatti ci sarebbe l’ex Inter Joao Cancelo sulla lista degli acquisti e di conseguenza dei possibili sequel. Il terzino portoghese aveva infatti passato l’intera stagione 2023-24 in Catalogna sotto la guida di Xavi, totalizzando 42 presenze tra campionato e Champions League. In quel caso si era però trattato solo di un periodo in prestito dal Manchester City, a cui poi l’ex Inter e Juventus aveva fatto ritorno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cancelo torna nel suo vecchio club? La pista per il portoghese prende piede

