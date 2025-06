CANALE 5 FESTEGGIA MATTINO 5 | PANICUCCI E VECCHI STRAORDINARI LEADER DI FASCIA

Canale 5 celebra il successo di Mattino 5, con Panicucci e Vecchi protagonisti di una stagione straordinaria. La trasmissione si conferma leader di fascia, conquistando il pubblico con risultati eccezionali sia in autunno che in primavera. Con uno share medio del 19.80% e 870.000 spettatori, il programma dimostra ancora una volta il suo ruolo di punto di riferimento. Un risultato che rafforza il legame tra audience e la qualitĂ della programmazione Mediaset, sottolineando il valore di questa squadra vincente.

Si è chiusa, sottolinea una nota Mediaset, un'altra stagione all'insegna del successo per "Mattino Cinque News" che si conferma leader della propria fascia d'ascolto sia in Autunno, che in Primavera. Il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi ha ottenuto una media del 19.80% di share sul pubblico totale (19.54% sul target commerciale), con 870.000 spettatori medi. Un risultato eccellente che conferma il costante interesse del pubblico nei confronti del programma d'informazione di Videonews, apprezzato per la sua formula collaudata di infotainment: rigorosa, tempestiva e arricchita da approfondimenti e notizie esclusive.

