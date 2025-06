CANALE 5 CANCELLA POMERIGGIO 5 NEWS | FLOP EPICO! CHI PRENDE IL POSTO DELLA VIERO

Canale 5 ha deciso di fare pulizia: Pomeriggio 5 News, la sua versione estiva con Alessandra Viero, viene cancellata dopo un flop epico che ha fatto crollare gli ascolti. La seconda parte del programma, tra cronaca e gossip, ha raggiunto appena 786.000 telespettatori, un dato insostenibile. Si chiude il sipario su questa stagione, ma chi prenderĂ il suo posto? Restate sintonizzati per scoprire le novitĂ che cambieranno il panorama pomeridiano di Mediaset.

Canale 5 cancella Pomeriggio 5 News, la versione estiva del talk show affidata ad Alessandra Viero. Se l’edizione classica con Myrta Merlino è stata un flop, la situazione è pure peggiorata. Ieri pomeriggio la seconda parte della trasmissione di cronaca e gossip Mediaset è addirittura crollata a 786.000 telespettatori (10,8%), dati che nemmeno il caldo record e la concorrenza di Alberto Matano possono giustificare. Si chiude il sipario e ci si prepara a settembre dove Pomeriggio 5 tornerĂ . Senza Viero, senza Merlino, pare con Gianluigi Nuzzi. Un format tutto da riscrivere e rifondare da zero, altrimenti sarebbe inutile ripartire tale e quale. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANALE 5 CANCELLA POMERIGGIO 5 NEWS: FLOP EPICO! CHI PRENDE IL POSTO DELLA VIERO

CANALE 5: E SE POMERIGGIO CINQUE FOSSE CONDOTTO DA FRANCESCO VECCHI? - Se "Pomeriggio Cinque" fosse condotto da Francesco Vecchi, potrebbe offrire una svolta alla situazione di Canale 5, attualmente in difficoltĂ nel pomeriggio.

