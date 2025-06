Can Yaman parla del suo Sandokan | ' ' Aver interpretato questo ruolo mi ha reso un attore migliore' '

Durante il Italian Global Series Festival a Rimini, Can Yaman ha condiviso emozioni e riflessioni sul suo ruolo di Sandokan. L’attore ha rivelato come questa interpretazione abbia contribuito a migliorare le sue capacità , rendendolo più consapevole e versatile. Un’esperienza che ha segnato la sua carriera e lo ha avvicinato ancora di più al cuore del pubblico. La sua passione per il personaggio traspare in ogni parola, confermando il suo impegno nel mondo dello spettacolo.

Presente all'Italian Global Series Festival per ritirare un premio, Can Yaman ha parlato di Sandokan e non ha risparmiato parole d'amore per l'Italia e per i suoi fan Vai su Facebook

