Camst celebra i suoi 80 anni, un viaggio tra tradizione e innovazione che riflette il cuore degli italiani e il loro rapporto con il cibo e il benessere. Nata nel 1945 in un’Italia in rinascita, questa cooperativa ha sempre messo al centro valori come comunità e inclusione. "Il tempo sottile" è il titolo scelto per questa storica ricorrenza, simbolo di come il passato e il presente si intreccino per guardare al futuro.

Bologna, 27 giugno 2025 – "Il tempo sottile". Camst ha adottato un titolo audace per festeggiare un anniversario importante come quello degli 80 anni. Un traguardo significativo per la cooperativa nata il 16 giugno 1945, quasi due mesi dopo la Liberazione. Una storia iniziata con l’obiettivo di stare insieme e dare un lavoro a tutti i cuochi, camerieri e baristi in un periodo di forte disoccupazione. L’iniziativa è nata nel bolognese da un’idea di Gustavo Trombetti - ex compagno di cella di Antonio Gramsci nel carcere di Turi -, proprio dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, dove Trombetti ha combattuto come partigiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Camst compie 80 anni e svela il rapporto tra gli italiani e il cibo. “E’ benessere”

