Campionati italiani ciclismo femminile Longo Borghini insegue il terzo successo consecutivo

Il fine settimana dedicato ai campionati italiani di ciclismo si conclude con le emozionanti prove in linea della categoria elite, tra cui spicca la sfida di Elisa Longo Borghini. La campionessa in carica, desiderosa di conquistare il suo terzo successo consecutivo, si prepara a difendere il suo titolo in una prova di 130,5 chilometri tra Darfo Boario Terme e Darfo Boario Terme. Chi si aggiudicherà il trofeo e il prestigio di essere il nuovo campione d’Italia?

Il fine settimana dedicato ai campionati italiani di ciclismo si conclude con le prove in linea della categoria elite. Ad aprire le danze sarĂ la Darfo Boario Terme-Darfo Boargio Terme di 130,5 chilometri, corsa che assegnerĂ il titolo di campione d’Italia femminile. Il nutrito campo di partecipanti si fronteggia per designare il nome di colei che, nell’albo d’oro, succederĂ ad Elisa Longo Borghini, vincitrice della scorsa edizione davanti a Chiara Consonni e ad Eleonora Camilla Gasparrini. Quello di domani, per molte partecipanti, rappresenta l’ultimo test ufficiale prima del via del Giro d’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Campionati italiani ciclismo femminile, Longo Borghini insegue il terzo successo consecutivo

In questa notizia si parla di: campionati - italiani - ciclismo - femminile

Campionati italiani assoluti: successi e piazzamenti a Modena e Trentino - I campionati italiani assoluti hanno vissuto momenti emozionanti a Modena e in Trentino, con importanti successi e piazzamenti per le societĂ partecipanti.

Il grande ciclismo torna a Darfo Boario Terme! Il 28 e 29 giugno 2025, il nostro territorio ospiterà i Campionati Italiani di ciclismo su strada per Donne Elite e Under 23 Femminile e Uomini Under 23 Maschile L’importante appuntamento ciclistico, che Vai su Facebook

Il Campionato Italiano Donne Élite entra ufficialmente nella Coppa Italia delle Regioni! La decisione è stata annunciata oggi a Milano, durante la presentazione dell’evento ospitata da @RegLombardia. Una novità importante per il movimento femminile, ch Vai su X