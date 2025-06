Campionati Italiani ciclismo 2025 | domenica si assegna il Tricolore Filippo Ganna tenta la doppietta

Domenica 2025 si accendono i riflettori sui Campionati italiani di ciclismo, con l’attenzione puntata su Filippo Ganna, che punta alla doppietta tricolore. Nell’incantevole cornice del Friuli Venezia Giulia, la corsa in linea degli élite maschile promette emozioni intense lungo il percorso di 228,8 km tra Trieste e Gorizia, culminando nel suggestivo circuito finale. Scopriamo insieme le sfide, i favoriti e il tracciato che deciderà il nuovo campione d’Italia.

228,8 chilometri da percorrere con partenza da Trieste ed arrivo in quel di Gorizia. Prima parte completamente pianeggiante, poi si entra nel circuito finale da percorrere tre volte, che prevede anche un breve sconfinamento in Slovenia. Tratto decisivo sicuramente la salita di San Floriano del Collio: 3,7 chilometri al 5,1% di pendenza media, ma scaglionata in due tratti.

Campionati italiani assoluti: successi e piazzamenti a Modena e Trentino - I campionati italiani assoluti hanno vissuto momenti emozionanti a Modena e in Trentino, con importanti successi e piazzamenti per le società partecipanti.

Sabato 28 e domenica 29 giugno Darfo Boario Terme sarà tricolore. Al via i campionati italiani di ciclismo donne elite, donne e uomini under 23 Vai su Facebook

Presentati a #PalazzoLombardia i Campionati italiani di #ciclismo 2025 per Donne Elite/U23 e Uomini U23. Promossa da #ASBoario, la competizione sarà ospitata sabato 28 e domenica 29 giugno da #DarfoBoarioTerme e la #ValleCamonica #sport #turismo Vai su X

